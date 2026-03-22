Под Екатеринбургом на трассе М-5 временно перекроют движение

На автодороге М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу временно изменят схему движения. Ограничения связаны с ремонтом путепровода на 158-м километре, где будут монтировать балки пролётного строения, сообщили в «Уралуправтодоре».
Движение будут перекрывать 23 марта с 00:00 до 00:20, с 03:00 до 03:20 и с 05:00 до 05:20, а также 30 марта с 00:00 до 00:20 и с 05:00 до 05:20.
Объезд в сторону Екатеринбурга организуют через село Абрамова, село Сосновское и село Исетское с выездом обратно на трассу Р-354 на 77-м километре. В сторону Челябинска объехать участок можно будет через Сысерть.