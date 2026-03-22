Эликсир молодости: красноярцам рассказали о пользе гранатового сока

Гранатовый сок не менее полезен, чем сам плод, отмечают эксперты Роспотребнадзора. Он содержит флавоноиды (природные антиоксиданты), витамины С, Р, В6 и В12, а также калий, магний, медь и железо. Такой состав способствует укреплению иммунитета, сосудов, нервной системы и помогает при железодефицитной анемии. Сок особенно полезен в период восстановления после болезней, пожилым людям и при низком гемоглобине (рекомендуется разбавлять водой 1:2). Чтобы снизить концентрацию и кислотность, напиток следует разбавлять водой. И пить через трубочку, чтобы защитить зубную эмаль. После употребления рекомендуется ополаскивать рот. Противопоказан сок страдающим гастритом с повышенной кислотностью и язвой желудка, имеющим склонность к запорам, а также маленьким детям. При покупке, эксперты советуют отдавать предпочтение соку в стеклянной таре, чтобы оценить его цвет. Напиток должен быть красно-бордового цвета, прозрачным и без добавленного сахара. Воздержитесь от покупки сока, который хранился на открытом свету.