На Дону Набережную и Парамоновские склады намерены привести в порядок

В рамках федерального проекта на обновление сквера выделили 25 млн рублей. За счёт этих средств обустроили зону отдыха: установили скамейки и фонари с вечерней подсветкой, а также оборудовали детскую площадку с качелями. Дополнительно за счёт городского бюджета привели в порядок фонтан — его запуск запланирован к 1 мая.