На Дону Набережную и Парамоновские склады намерены привести в порядок. Об этом в соцсетях рассказал глава региона.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь совместно с главой города Александром Скрябиным проинспектировали сквер на проспекте Буденновском и прилегающую территорию вплоть до Богатяновского спуска.
В рамках федерального проекта на обновление сквера выделили 25 млн рублей. За счёт этих средств обустроили зону отдыха: установили скамейки и фонари с вечерней подсветкой, а также оборудовали детскую площадку с качелями. Дополнительно за счёт городского бюджета привели в порядок фонтан — его запуск запланирован к 1 мая.
Дальнейшие планы включают реконструкцию переходного моста к вокзалу и обновление речного вокзала. К 9 мая собственник намерен выполнить фасадные работы и установить подсветку. В октябре 2026 года стартует ремонт фасадов гостиницы «Якорь», которая является объектом культурного наследия. Кроме того, Казанскую лестницу планируют украсить подсветкой.
Особое внимание уделили состоянию набережной Дона. Протяжённость причальной стенки превышает 2,4 тысячи погонных метров, при этом 80% конструкции требует капитального ремонта. В настоящее время ведётся поиск федерального финансирования для проведения работ.
В ходе осмотра посетили и Парамоновские склады. Юрий Слюсарь отметил неудовлетворительное состояние объекта: фундаменты частично затоплены, склон, пропитанный родниками, нестабилен, а сами постройки фактически выполняют функцию опоры. Проблема осложняется тем, что земля вокруг относится к федеральной собственности, а фасады складов признаны объектами культурного наследия.
Губернатор поручил сформировать рабочую группу с привлечением общественности для сохранения исторического объекта. Также власти намерены обратиться в Росимущество для организации работ по укреплению склона с сохранением архитектурного облика фасадов. Планируется, что эта часть набережной будет выполнена в едином стиле.
Осмотр завершился на участке до Богатяновского спуска. Завершение обновления данного объекта намечено на ноябрь.