В Самарской области количество абортов снизилось на 4%

Как говорится в ответе областного минздава на депутатский запрос, распространенность абортов в Самарской области ниже показателя в РФ. С целью профилактики абортов в гинекологических кабинетах региона «социальные работники используют речевые модули для женщин и семей, находящихся в ситуации репродуктивного выбора». Кроме того, в государственных медучреждениях Самарской области работают психологи, которые «осуществляют доабортное консультирование» беременных.