В Хабаровском крае 27 тысяч человек трудятся на промышленных предприятиях

«Разговоры о важном» в Хабаровском крае посвятили российской промышленности.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровским школьникам и студентам рассказали о масштабном развитии промышленности в регионе и стране в рамках проекта «Разговоры о важном». Учащиеся узнали о работе восьмисот предприятий края и их роли в экономике России. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Заместитель министра промышленности и торговли края Алексей Абросимов встретился с учениками школы № 30. Он отметил, что регион является лидером индустрии на Дальнем Востоке. Главным достижением последнего времени стало полное импортозамещение систем самолета SJ-100, который теперь собирается из отечественных комплектующих.

Министр образования региона Алексей Мокрушин обсудил вопросы трудоустройства со студентами техникума. В крае ведут подготовку по 199 специальностям, а практика на реальных заводах гарантирует выпускникам рабочие места. Такие уроки проходят еженедельно по поручению Президента Владимира Путина.

