Движение ограничили на автодороге «Обход Тольятти» 22 марта

Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты на время закрытия проезда по «Обходу Тольятти».

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 22 марта, в Самарской области на автодороге «Обход Тольятти» временно ограничили движение всех видов транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

«Проезд закрыт со стороны 97-го километра (ПВП “Зеленовка”) и со стороны 60-го километра (ПВП ОЭЗ “Тольятти”) в направлении 97-го километра», — рассказали в пресс-службе.

Это связано с техническими неполадками. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Когда движение возобновится, пока неизвестно. Информация об этом появится после того, как все неполадки исправят.