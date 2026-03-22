Капремонт за полмиллиарда: куда переедет омский суд и что изменится

Сейчас судебные заседания проходят на улице Лермонтова, 61, однако старое помещение уже не справляется с нагрузкой и стало тесным для посетителей и сотрудников. Уже совсем скоро суд переедет в новое, более просторное здание по адресу: улица Куйбышева, 79.
Как сообщили в Управлении судебного департамента по Омской области, переезд позволит создать современные и комфортные условия для работы судей, сотрудников и граждан, обращающихся за правосудием. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание уделяется качеству и срокам ремонта: специалисты регулярно проводят рабочие встречи с подрядчиком, авторским надзором и строительным контролем.
В ходе демонтажных работ были выявлены скрытые дефекты строительных конструкций. Для их устранения оперативно организуются дополнительные технические обследования кровли, деревянных перекрытий и фундамента.
Комплексный капитальный ремонт здания подрядчик начал в октябре 2025 года. Завершить все работы планируется к концу 2027 года. Начальная стоимость контракта составляла 515,3 миллиона рублей, однако компания «ИКГ-Транс» снизила итоговую сумму до 481,8 миллиона рублей.
Отметим, что ранее в здании на улице Куйбышева, 79, располагалось региональное Управление Роскомнадзора. Суд получил его в оперативное управление в 2022 году. В соседнем блоке продолжает работу Сибирский казачий институт технологий и управления.