После смерти юного омича в его школе ввели добрую традицию

Официальный паблик гимназии № 150 сообщил о том, что в учебном заведении прошла ежегодная благотворительная акция в помощь приюту «Омские хвостики». Дети собрали десятки килограммов круп, кормов, консервы, игрушки и необходимые вещи для собак. Так ребята почтили память ученика Игоря Кузьминых, умершего несколько лет назад от рака.