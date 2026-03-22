После смерти юного омича в его школе ввели добрую традицию

Официальный паблик гимназии № 150 сообщил о том, что в учебном заведении прошла ежегодная благотворительная акция в помощь приюту «Омские хвостики». Дети собрали десятки килограммов круп, кормов, консервы, игрушки и необходимые вещи для собак. Так ребята почтили память ученика Игоря Кузьминых, умершего несколько лет назад от рака.
— Игоря нет с нами, но его светлая мечта о мире, где каждое животное накормлено и согрето, живёт в ваших поступках, — говорится в сообщении школы.
Напомним, страшный диагноз Игорю Кузьминых поставили в 2019 году. До 15 декабря 2020 года Игорь Кузьминых боролся с болезнью, но рак оказался сильнее. Накануне перед смертью он попросил маму передать все накопленные средства в приют для животных. Она выполнила волю сына.
Позднее мама занялась волонтёрской деятельностью. В память о детях, чьи жизни унёс рак, в Советском парке обустроили аллею.