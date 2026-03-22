Мэр Красноярска поручил дорожным службам ремонтировать больше ям

Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил «усилить ликвидацию дорожных ям». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Как пояснил мэр, эту работу городские службы в период дорожно-ремонтного межсезонья традиционно ведут с помощью литого асфальта, чтобы обеспечить безопасность движения. Технология позволяет работать при низких температурах.
«С начала года устранили выбоины на 83 участках. Например, за март уже отработали на улицах Матросова, Парашютной, 40 лет Победы, пр. Молодежном, Енисейском тракте, Северном шоссе, Гайдашовке, Калинина, Елены Стасовой, Красрабе и других. Работы проводят ночью, чтобы не мешать движению», — рассказал Сергей Верещагин.
Как пояснил мэр, он сам ездит по городу, читает комментарии горожан и понимает, что выполняемые объемы нужно увеличить: «Службы взяли эту задачу в работу. К комплексному ремонту дорог приступим при благоприятной погоде».