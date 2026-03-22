В горах Крыма найдены кости вымершего быка

В сообщении указывается, что вид Leptobos etruscus (этрусский антилопоподобный бык) был широко распространен в позднем виллафранке Западной Европы, приблизительно от 2.2 до 1.6 млн лет назад, а вероятная область его распространения простиралась до Малой Азии. Вид интересен в связи с деятельностью людей раннего палеолита. На Балканах в промежутке 1.8−1.5 млн лет назад этот бык входил в число ресурсных видов копытных, останки животного древние люди могли использовать как костяные орудия.