В горах Крыма найдены кости вымершего быка

В крымской пещере Таврида в Крыму обнаружены неполный череп, роговой стержень, а также зубы и фрагменты конечностей крупного вымершего быка. Ученые описали ранее неизвестный подвид как Leptobos etruscus flerovi, сообщает пресс-служба Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН.

Источник: пресс-служба Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН

В сообщении указывается, что вид Leptobos etruscus (этрусский антилопоподобный бык) был широко распространен в позднем виллафранке Западной Европы, приблизительно от 2.2 до 1.6 млн лет назад, а вероятная область его распространения простиралась до Малой Азии. Вид интересен в связи с деятельностью людей раннего палеолита. На Балканах в промежутке 1.8−1.5 млн лет назад этот бык входил в число ресурсных видов копытных, останки животного древние люди могли использовать как костяные орудия.

В России находки Leptobos малочисленны, а достоверные останки Leptobos etruscus найдены впервые. Новый подвид отличается от других представителей вида меньшими общими размерами, более короткими рогами и более массивными конечностями, отмечается в сообщении.

