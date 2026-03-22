Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам из Краснооктябрьского района вернули холодную воду

Жителям домов на пяти улицах Краснооктябрьского района Волгограда вернули накануне вечером холодную воду. Ранее подачу ресурса приостанавливали из-за ремонта водовода в ряд домов на улицах Кузнецова, 39-й Гвардейской Дивизии, Уссурийской, Короткой и Сочинской.

Работы будут продолжены на следующей неделе, предупреждают в ресурсоснабжающей организации. Выяснилось, что трубопровод был проложен на улице Кузнецова еще в послевоенные годы и нуждается в модернизации.

Заменить предстоит 150 метров трубы.

Ранее на самые больные вопросы читателей «АиФ-Волгоград» ответила ЖКХ-эксперт Татьяна Текучева.