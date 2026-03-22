Волгоградцам из Краснооктябрьского района вернули холодную воду

Жителям домов на пяти улицах Краснооктябрьского района Волгограда вернули накануне вечером холодную воду. Ранее подачу ресурса приостанавливали из-за ремонта водовода в ряд домов на улицах Кузнецова, 39-й Гвардейской Дивизии, Уссурийской, Короткой и Сочинской.
Работы будут продолжены на следующей неделе, предупреждают в ресурсоснабжающей организации. Выяснилось, что трубопровод был проложен на улице Кузнецова еще в послевоенные годы и нуждается в модернизации.
Заменить предстоит 150 метров трубы.
