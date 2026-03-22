Перцов: память важна, чтобы не дать заполнить ложью информационный вакуум

«Как только мы начинаем забывать, удалять из памяти эти факты или (…) не обращать внимания на трагедии, произошедшие на нашей земле в годы Великой Отечественной войны, особенно с мирным населением, ни в чем не повинными жителями таких деревень, как Хатынь, стариками, женщинами, детьми, сразу начинает формироваться и распространяться альтернативная лживая история», — отметил Перцов.
По его словам, умышленное искажение исторических фактов направлено на белорусскую молодежь и выгодно тем, кто хочет подготовить поколения «караваеносцев, коллаборантов, полицаев, встречающих хлебом-солью очередных оккупантов из очередного рейха».
«В данном случае есть те, кто хотел бы этот вакуум заполнить своей информацией для того, чтобы подготовить поколения для того, чтобы здесь быть панами, для того чтобы оставить в живых только тех, кто будет обслуживать их интересы. в первую очередь направленная на молодое поколение», — видео с выступлением Перцова публикует агентство «Минск-Новости».
Информационный вакуум всегда заполняется, подчеркнул первый замглавы Администрации президента. Поэтому важно беречь историческую память, чтобы обеспечить защиту от альтернативной лживой истории.
22 марта 1943 года деревня Хатынь была сожжена гитлеровцами и коллаборационистами. Жертвами жестокой расправы фашистов стали 149 человек, из которых 75 — дети. Такая же участь постигла еще по меньшей мере 290 белорусских деревень. Их названия увековечены на территории мемориального комплекса.
Сегодня в мемориальном комплексе проходит акция памяти «Приди и поклонись», где на протяжении всего дня состоятся церемонии возложения цветов. Участие в них принимают высшие должностные лица, делегации государственных органов, обычные граждане.
Первым к Вечному огню был возложен венок от президента Беларуси Александра Лукашенко.