Нижегородцам рассказали, как убедиться в качестве бутилированной воды в магазине

Сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный День водных ресурсов. В честь праздника управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рассказало, как проверить, что в магазине перед покупателем качественная и безопасная питьевая вода.
При покупке бутилированной воды нижегородцам следует обращать внимание на цифровую маркировку. Это такой квадратный код, который наносится производителем. Он индивидуален для каждой единицы товара.
Проверить маркировку можно непосредственно в магазине с помощью мобильного приложения «Честный знак».
«На экране смартфона появятся данные о производителе, сроке годности и много другой полезной информации», — рассказала сотрудник Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Юлия Никитина.
Если же продукт оказался нелегальным, то есть приложение его не распознаёт, то можно через это же приложение направить обращение в Роспотребнадзор.