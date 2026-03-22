Ракета с воронежским двигателем отправляется к МКС

В это воскресенье, 22 марта, на платформе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» покажут запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33». Эфир начнется в 14:00, за час до старта, запланированного на 14:59 по московскому времени. Зрители смогут увидеть исторический момент: возвращение в строй стартового комплекса № 31 на Байконуре после сложной реконструкции, вызванной техническим инцидентом в конце прошлого года.
Для жителей Воронежа этот запуск — повод для особой гордости. Стабильный вывод корабля на орбиту обеспечит двигатель, произведенный в Воронежском центре ракетного двигателестроения (КБХА). Именно воронежские агрегаты традиционно составляют основу силовых установок для семейства «Союз», и в текущей миссии от их безупречной работы зависит доставка на МКС 2,5 тонн жизненно важных ресурсов.
Помимо стандартных грузов — топлива, воды и продуктов — воронежский двигатель выведет на орбиту уникальный научный прибор «Солнце — Терагерц». Этот российский радиотелескоп позволит ученым изучать солнечное излучение в терагерцевом диапазоне, который ранее практически не исследовался из-за поглощения земной атмосферой.