Ракета с воронежским двигателем отправляется к МКС

В это воскресенье, 22 марта, на платформе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» покажут запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33». Эфир начнется в 14:00, за час до старта, запланированного на 14:59 по московскому времени. Зрители смогут увидеть исторический момент: возвращение в строй стартового комплекса № 31 на Байконуре после сложной реконструкции, вызванной техническим инцидентом в конце прошлого года.