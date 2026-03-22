Финал чемпионата России по хоккею с мячом завершился в Хабаровске

В Хабаровске завершился финал XXXIV чемпионата России по хоккею с мячом. Победителем Суперлиги сезона 2025/2026 стало московское «Динамо», обыгравшее в решающем матче хозяев турнира — хабаровский «СКА-Нефтяник». Бронзовым призером стал архангельский «Водник».
Финальный матч, состоявшийся 21 марта на арене «Ерофей», собрал аншлаг — 10 тысяч зрителей. Днем ранее, 20 марта, в матче за третье место «Водник» нанес поражение действующему чемпиону — кемеровскому «Кузбассу». Тогда игру посетили более 7 тысяч болельщиков.
В преддверии финала на той же площадке прошел «матч легенд», в котором сыграли чемпионы мира 2015 года и сборная легенд Хабаровского края. В составе звездной команды на лед вышли прославленные мастера русского хоккея: Евгений Иванушкин, Павел Рязанцев, Сергей Ломанов, Роман Черных, Юрий Викулин, Василий Грановский и Дмитрий Савельев.
Арена «Ерофей», крупнейший в мире крытый стадион для хоккея с мячом, вмещающий 10 тысяч зрителей, стала главной площадкой турнира.
Нынешний сезон ознаменовался системными изменениями в Федерации хоккея с мячом России. С приходом Олега Дерипаски, который возглавил федерацию, сделан акцент на прозрачность, восстановление спортивных принципов, честное судейство и равные условия для всех клубов. Возвращение духа честной конкуренции напрямую повлияло на рост зрелищности и интереса публики, который подтвердила высокая посещаемость финальных игр.