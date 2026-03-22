Финал чемпионата России по хоккею с мячом завершился в Хабаровске

Нынешний сезон ознаменовался системными изменениями в Федерации хоккея с мячом России. С приходом Олега Дерипаски, который возглавил федерацию, сделан акцент на прозрачность, восстановление спортивных принципов, честное судейство и равные условия для всех клубов. Возвращение духа честной конкуренции напрямую повлияло на рост зрелищности и интереса публики, который подтвердила высокая посещаемость финальных игр.