Министерство ЖКХ сказало, может ли жилец попасть на крышу своего дома

Министерство ЖКХ Беларуси ответило на вопрос: «Работники ЖКХ не пустили на крышу жилого дома во время ремонта. Правомерно ли это, ведь крыша относится к общему имуществу, поэтому часть кровли тоже собственность жильца?».
В министерстве подтвердили, что крыша многоквартирного жилого дома действительно относится к общему имуществу совместного домовладения, и каждый собственник действительно имеет право пользоваться ею согласно целевому назначению.
Однако, Правила по охране труда при выполнении строительных работ не допускают на стройплощадку, участок работ посторонних лиц или не занятых на работах на этой территории. Более того, не допускается нахождение посторонних лиц в подвальных, чердачных этажах, в техническом подполье и электрощитовых жилого дома. Двери этих помещений должны запираться на замок, а ключи находиться в доступном для получения месте.
