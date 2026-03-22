Весной школьникам Ямала начислят дополнительные баллы на карту «Морошка»

Количество баллов, начисляемых школьникам на единую карту жителя Ямала «Морошка», с 23 марта по 4 апреля будет увеличено в 5 раз, сообщили в департаменте информационных технологий и связи региона. Развитие электронных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Таким образом, на весенних каникулах школьники смогут получать по 10 бонусов за каждое посещение спортивных секций и занятий по техническим и естественно-научным направлениям. Затем баллы можно обменять на различные подарки в магазине поощрений «Морошки». Отмечается, что чаще всего дети выбирают сумки-мешки для сменной обуви, сувенирные брелоки и брендированные держатели для телефона.
«“Морошка” — это удобная цифровая экосистема для жителей округа. Она объединяет разные полезные сервисы в одном приложении и делает занятия спортом еще более привлекательными. Особенно активно программой пользуются дети: они регулярно посещают секции, получают баллы и могут обменять их на приятные и полезные вещи. Это дополнительная мотивация заниматься спортом и вести активный образ жизни», — подчеркнула старший советник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Карпова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.