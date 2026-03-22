Весна пришла: царь-лужу вновь нашли на улице Баумана в Иркутске

IrkutskMedia, 22 марта. Талые воды подтопили улицу Баумана в Иркутске. Как сообщили читатели в редакцию, протяженность участка, залитого водой, составляет более 100 метров. В пресс-службе администрации города рассказали, за сутки специалисты «Иркутскавтодора» привлекались в нескольких районах облцентра для устранения последствий подтопления талыми водами.

Источник: IrkutskMedia.ru

Добавим, что специалисты на подтопленных участках откачивают воду и пропаривают каналы для устранения последствий. Такие работы уже провели в 14-м Советском переулке, на улице Томсона, а также на территории у частного дома по улице Латвийской.