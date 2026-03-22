В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи

Уточняется, что увидеть ежей можно на двух экспозициях на Старой территории зоосада. По одному они живут в уличных вольерах комплекса «Фауна России» — в компании врановых птиц и сов. Во время спячки животные закапывались в укрытия и были недоступны для обозрения, но сейчас они вновь начали исследовать свои владения. Еще один еж живет в павильоне «Ночной мир».