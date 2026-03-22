Врачи предупреждают об опасности новой косметологической моды

В соцсетях популяризируют инъекции с ПДРН.

Врачи предупреждают об опасности новой косметологической моды. В соцсетях популяризируют инъекции с ПДРН (полидезоксирибонуклеотидом) из ДНК молок лосося. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар‑Пресс» Алексей Никонов.

Специалисты указывают, что препарат — белковый, и при недостаточной очистке может вызвать отёк Квинке и иные опасные последствия. Пластический хирург Надежда Рождественская отмечает, что эффективность метода не подтверждена клиническими исследованиями, а у препарата нет регистрационного удостоверения РФ.

Соглашаясь на процедуру, люди фактически участвуют в опасном эксперименте.