Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловская область станет площадкой для трех крупнейших мероприятий

Свердловская область готовится к проведению крупных российских и международных мероприятий.

Источник: telegram-канал Дениса Паслера

Свердловская область станет площадкой для проведения трех крупнейших мероприятий: Международный фестиваль молодежи, промышленная выставка ИННОПРОМ и Всероссийская спартакиада. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Отмечается, что фестиваль молодежи объединит тысячи молодых ребят из 190 стран мира. Спартакиада помимо нашего региона пройдет в Калининградской, Самарской, Омской, Челябинской областях, Башкортостане и Татарстане. Торжественное открытие пройдет в Екатеринбурге.

— На Среднем Урале спортсмены будут соревноваться в 21 виде спорта, 19 из них — олимпийские. Планируется задействовать 20 объектов в шести муниципальных образованиях: Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхней Пышме, Сысертском муниципальном округе, — отметил глава региона.

Всего в спартакиаде примут участие более 12 тысяч человек. Соревнования станут основным отборочным этапом к летним олимпийским играм 2028 года.