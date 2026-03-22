Свердловская область станет площадкой для трех крупнейших мероприятий

Свердловская область станет площадкой для проведения трех крупнейших мероприятий: Международный фестиваль молодежи, промышленная выставка ИННОПРОМ и Всероссийская спартакиада. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Отмечается, что фестиваль молодежи объединит тысячи молодых ребят из 190 стран мира. Спартакиада помимо нашего региона пройдет в Калининградской, Самарской, Омской, Челябинской областях, Башкортостане и Татарстане. Торжественное открытие пройдет в Екатеринбурге.
— На Среднем Урале спортсмены будут соревноваться в 21 виде спорта, 19 из них — олимпийские. Планируется задействовать 20 объектов в шести муниципальных образованиях: Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхней Пышме, Сысертском муниципальном округе, — отметил глава региона.
Всего в спартакиаде примут участие более 12 тысяч человек. Соревнования станут основным отборочным этапом к летним олимпийским играм 2028 года.