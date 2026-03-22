Для записи в 1 класс омичи могут воспользоваться черновиками на Госуслугах

Родители будущих первоклассников могут существенно упростить себе задачу при записи ребёнка в школу. На портале «Госуслуги» заработали черновики заявлений.
Каждая школа устанавливает своё время начала приёма, но по правилам он должен стартовать не позднее 1 апреля. Если создать черновик на «Госуслугах», то станет доступным таймер обратного отсчёта, который напомнит, когда пора подавать заявление. Создать заявление можно по этой ссылке.
Для родителей детей, имеющих право на льготы, предусмотрена особая опция. Достаточно проставить специальную галочку в черновике и заявление отправится автоматически в нужный момент.
Напомним, что процесс зачисления разделён на два периода. До 30 июня — зачисление детей, проживающих на территории, закреплённой за школой; а также льготников (например, детей военнослужащих, сотрудников полиции и т. д.).
С 6 июля по 5 сентября — дополнительный набор: приём заявлений от всех желающих; только при наличии свободных мест в школе.
Ранее мы сообщали, что 1 сентября 2026 года в школах Омска ждут около 10,5 тысяч первоклассников. В одно из образовательных учреждений наберут сразу десять первых классов.