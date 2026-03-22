В Челябинске стартует сезон электросамокатов

«Сезон проката электросамокатов в 2026 году для операторов кикшеринга будет идти по новым правилам: операторы смогут штрафовать пользователей за различные нарушения, а также весь сезон будет формироваться ежемесячный рейтинг операторов: чем меньше нарушений, тем больше самокатов он может выкладывать и наоборот», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Операторы обязаны следить за скоростным режимом, контролировать территории, где действует запрет на перемещение СИМ, а также проводить информационные кампании о правилах безопасной езды и идентифицировать возраст пользователя.
Напомним, за несоблюдение пользователями и операторами кикшеринга правил предусмотрены административные штрафы. В зависимости от нарушений они составят: для граждан — от 2 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 100 тысяч рублей.