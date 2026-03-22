В Челябинске стартует сезон электросамокатов

«Сезон проката электросамокатов в 2026 году для операторов кикшеринга будет идти по новым правилам: операторы смогут штрафовать пользователей за различные нарушения, а также весь сезон будет формироваться ежемесячный рейтинг операторов: чем меньше нарушений, тем больше самокатов он может выкладывать и наоборот», — уточнили в пресс-службе мэрии.