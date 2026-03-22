В Уфе появилась первая остановка нового формата

Новые павильоны оборудованы системами наблюдения и безопасности.

Источник: пресс-служба Ратмира Мавлиева

В Уфе начали устанавливать остановочные павильоны нового формата — первый из них появился на улице Комсомольской. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы городского Управления наружной рекламы. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Новые павильоны оборудованы рекламными конструкциями, системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова. Ожидается, что это повысит не только комфорт ожидания общественного транспорта, но и уровень безопасности пассажиров.

Финансирование проекта полностью осуществляется за счёт инвестора: город не несёт расходов ни на установку, ни на дальнейшее содержание остановок. Обслуживание, включая уборку и ремонт, также входит в зону ответственности частной стороны. Взамен инвестор получает право размещения рекламы. Общий объём вложений в проект превышает 120 млн рублей.

Планируется, что до конца августа в Уфе установят ещё 57 современных остановочных павильонов.