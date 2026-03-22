В Уфе появилась первая остановка нового формата

Финансирование проекта полностью осуществляется за счёт инвестора: город не несёт расходов ни на установку, ни на дальнейшее содержание остановок. Обслуживание, включая уборку и ремонт, также входит в зону ответственности частной стороны. Взамен инвестор получает право размещения рекламы. Общий объём вложений в проект превышает 120 млн рублей.