Симоньян рассказала, когда издадут роман о Кеосаяне

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роман о режиссере Тигране Кеосаяне под названием «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» планируется издать к годовщине его смерти в сентябре 2026 года, сообщила автор книги, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Я начала писать новый роман. Я надеюсь его издать к сентябрю, к годовщине его ухода. Это роман про нас с Тиграном. Называется “Не первая любовь. Исповедь горя и радости”», — рассказала Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести», добавив, что многократно перечитывает каждую главу и абзац вместе со свекровью — матерью Кеосаяна Лаурой.
«Она мне говорит, что это вообще единственное, что удерживает ее жизнь. Она просто живет этим. Как будто это все, что у нее осталось», — сказала Симоньян.
Режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.