Симоньян рассказала, когда издадут роман о Кеосаяне

Роман о Кеосаяне издадут к годовщине его смерти в сентябре 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роман о режиссере Тигране Кеосаяне под названием «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» планируется издать к годовщине его смерти в сентябре 2026 года, сообщила автор книги, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Я начала писать новый роман. Я надеюсь его издать к сентябрю, к годовщине его ухода. Это роман про нас с Тиграном. Называется “Не первая любовь. Исповедь горя и радости”», — рассказала Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести», добавив, что многократно перечитывает каждую главу и абзац вместе со свекровью — матерью Кеосаяна Лаурой.

«Она мне говорит, что это вообще единственное, что удерживает ее жизнь. Она просто живет этим. Как будто это все, что у нее осталось», — сказала Симоньян.

Режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.

Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
