Белорусский нотариус объяснила, можно ли подарить завещанную квартиру

Белорусский нотариус разъяснила, можно ли завещать квартиру одному человеку, а потом подарить другому.

Источник: Комсомольская правда

Можно ли после того, как составил завещание на внучку, подарить квартиру сыну? На этот вопрос читателя газеты «Авангард» ответила заведующая нотариальной конторой Буда-Кошелевского района Гомельской области Елена Гусакова.

По ее словам, если человек составил завещание, то он распорядился своим имуществом только на случай смерти.

«При жизни квартира остается вашей собственностью, и вы имеете право ею распоряжаться по своему усмотрению. Поэтому можете подарить квартиру сыну независимо от составления вами завещания», — отметила юрист.

При этом согласия наследника на дарение квартиры не требуется.