Белорусский нотариус объяснила, можно ли подарить завещанную квартиру

Можно ли после того, как составил завещание на внучку, подарить квартиру сыну? На этот вопрос читателя газеты «Авангард» ответила заведующая нотариальной конторой Буда-Кошелевского района Гомельской области Елена Гусакова.
По ее словам, если человек составил завещание, то он распорядился своим имуществом только на случай смерти.
«При жизни квартира остается вашей собственностью, и вы имеете право ею распоряжаться по своему усмотрению. Поэтому можете подарить квартиру сыну независимо от составления вами завещания», — отметила юрист.
При этом согласия наследника на дарение квартиры не требуется.