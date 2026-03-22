Магаданская область стала вторым регионом с бесплатными детсадами

С 1 марта в Магаданской области отменили родительскую плату за присмотр и уход за детьми в детских садах. Колыма стала вторым субъектом России после Санкт-Петербурга, где дошкольное образование теперь полностью бесплатно. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Сергей Носов подчеркнул, что такое решение позволит обеспечить единый высокий стандарт качества дошкольного образования и является частью последовательной работы по поддержке семей с детьми. Ранее Президент России Владимир Путин заявлял о планах Правительства по увеличению доступности дошкольного обучения, чтобы у родителей было больше возможностей для рождения и воспитания детей.
Жители Колымы уже ощутили позитивный эффект. «За двоих детей в месяц выходило до 20 тысяч, и сейчас, когда эти деньги освободились, появилась возможность потратить на дополнительные кружки и секции и в другое русло направить для детей. Для нас это большое счастье, облегчение, и мы очень рады», — поделилась магаданка Валерия Жданова. Заведующая детским садом № 4 «Умка» Наталья Афанасьева отметила: «Когда власть принимает такие решения, направленные на семью, конечно, чувствуется уверенность в завтрашнем дне». Отмена платы затронула каждую колымскую семью с дошкольником, став очередным шагом региональной поддержки после организации бесплатного летнего отдыха для детей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru