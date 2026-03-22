Под Красноярском невнимательный пешеход угодил под поезд

На перегоне между станциями Столбы — Дивногорск мужчина попал под поезд.
По предварительным данным, 34-летний мужчина переходил ж/д пути, не убедившись в безопасности. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
Материалы, собранные транспортными полицейскими в ходе расследования происшествия, направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки.
«Переходить пути следует только по пешеходным переходам и настилам, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, и только на разрешающий сигнал светофора. Запрещено переходить пути, если расстояние до поезда менее 400 метров», — в очередной раз напоминает транспортная полиция.