Под Красноярском невнимательный пешеход угодил под поезд

Машинист подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

На перегоне между станциями Столбы — Дивногорск мужчина попал под поезд.

По предварительным данным, 34-летний мужчина переходил ж/д пути, не убедившись в безопасности. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Материалы, собранные транспортными полицейскими в ходе расследования происшествия, направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки.

«Переходить пути следует только по пешеходным переходам и настилам, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, и только на разрешающий сигнал светофора. Запрещено переходить пути, если расстояние до поезда менее 400 метров», — в очередной раз напоминает транспортная полиция.