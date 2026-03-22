Боготольская библиотека признана лучшей городской библиотекой Красноярского края

Центральная библиотека имени Александра Ероховца Боготольского округа стала победителем в номинации «Лучшая городская библиотека» краевого конкурса «Вдохновение». Награду ее представителям вручили в зале Красноярской филармонии на церемонии, посвященной Дню работника культуры. Это признание каждодневного, сердечного труда всей команды. Поздравляю коллектив с блестящей победой. Вы делаете неоценимое дело для округа. Ваш труд — это инвестиция в интеллект, душу и будущее Боготольской земли, — отметил глава Боготольского округа Александр Байков. Это вторая победа боготольской библиотечной системы: в 2025 году лучшей была признана библиотека имени Николая Килькеева. Кроме того, на церемонии почётной грамотой министерства культуры Красноярского края была награждена Жанна Кортунова — директор боготольской школы № 6. За взаимодействие в рамках проекта «Культурная столица Красноярья».