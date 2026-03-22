«Работа ведется планомерно»: «Единая Россия» рассказала о целях партии на выборах в Госдуму

На заседании генерального совета «Единой России» секретарь Генсовета Владимир Якушев заявил о полной готовности партии к решению задач в рамках избирательной кампании 2026 года. Все партийные структуры функционируют в штатном режиме, работа по ключевым направлениям ведется планомерно.
«Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача — организованно этот путь пройти», — подчеркнул Владимир Якушев.
Особое внимание на заседании уделили формированию новой Народной программы. На сегодняшний день собрано более 16 тысяч предложений. Документ будет состоять из двух частей: первая — предвыборная программа с конкретными решениями насущных задач и планом работы на срок полномочий будущего парламента, вторая — ценностно-идеологический блок, задающий стратегические ориентиры развития страны. Сбор инициатив продолжается на платформе естьрезультат.рф.
Важным направлением остается поддержка участников специальной военной операции, которые участвуют в выборах. Всего на предварительное голосование подано 1709 заявок, из них 506 — для выдвижения в Госдуму, 81 — от участников СВО. Для них действует дополнительная мера поддержки: 25% к результатам электронного голосования. Кроме того, предусмотрено наставническое сопровождение.
«Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь своего наставника. Естественно, с первого момента, как только участник специальной военной операции решил у нас участвовать в избирательной кампании, мы должны этот институт наставничества ему в полном объеме обеспечить», — отметил Владимир Якушев.
Как отметил руководитель фракции в Государственной Думе Владимир Васильев, фракция «Единой России» является законодательной опорой президента в парламенте. За прошедший период были приняты важные законы, направленные на поддержку семей с детьми, укрепление обороноспособности страны и социальную защиту граждан.
В настоящее время партия насчитывает 2,653 миллиона членов, 938 тысяч сторонников. На муниципальном уровне работают 170 тысяч членов партии. Региональные отделения по всей стране, включая Красноярский край, находятся в активной фазе подготовки к предварительному голосованию, обеспечивая организованное участие избирателей.