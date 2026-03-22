Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Работа ведется планомерно»: «Единая Россия» рассказала о целях партии на выборах в Госдуму

Особое внимание на заседании уделили формированию новой Народной программы. На сегодняшний день собрано более 16 тысяч предложений.

На заседании генерального совета «Единой России» секретарь Генсовета Владимир Якушев заявил о полной готовности партии к решению задач в рамках избирательной кампании 2026 года. Все партийные структуры функционируют в штатном режиме, работа по ключевым направлениям ведется планомерно.

«Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача — организованно этот путь пройти», — подчеркнул Владимир Якушев.

Особое внимание на заседании уделили формированию новой Народной программы. На сегодняшний день собрано более 16 тысяч предложений. Документ будет состоять из двух частей: первая — предвыборная программа с конкретными решениями насущных задач и планом работы на срок полномочий будущего парламента, вторая — ценностно-идеологический блок, задающий стратегические ориентиры развития страны. Сбор инициатив продолжается на платформе естьрезультат.рф.

Важным направлением остается поддержка участников специальной военной операции, которые участвуют в выборах. Всего на предварительное голосование подано 1709 заявок, из них 506 — для выдвижения в Госдуму, 81 — от участников СВО. Для них действует дополнительная мера поддержки: 25% к результатам электронного голосования. Кроме того, предусмотрено наставническое сопровождение.

«Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь своего наставника. Естественно, с первого момента, как только участник специальной военной операции решил у нас участвовать в избирательной кампании, мы должны этот институт наставничества ему в полном объеме обеспечить», — отметил Владимир Якушев.

Как отметил руководитель фракции в Государственной Думе Владимир Васильев, фракция «Единой России» является законодательной опорой президента в парламенте. За прошедший период были приняты важные законы, направленные на поддержку семей с детьми, укрепление обороноспособности страны и социальную защиту граждан.

В настоящее время партия насчитывает 2,653 миллиона членов, 938 тысяч сторонников. На муниципальном уровне работают 170 тысяч членов партии. Региональные отделения по всей стране, включая Красноярский край, находятся в активной фазе подготовки к предварительному голосованию, обеспечивая организованное участие избирателей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше