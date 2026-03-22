Рыбака на отколовшейся льдине унесло по Каме

Спасатели напоминают о коварности весеннего льда. Даже если он выглядит крепким, на самом деле легко проваливается. Выходить на него нельзя ни в коем случае, нельзя проверять прочность ногой или палкой, подходить к кромке и тем более играть или кататься на льду.