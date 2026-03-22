Рыбака на отколовшейся льдине унесло по Каме

21 марта в Чайковском округе случилось ЧП. Рыбак решил ловить рыбу в нижнем бьефе Камы, хотя выходить на лед в это время категорически нельзя. В итоге льдина, на которой он находился, откололась, и его стало уносить течением в сторону Удмуртии.
На место выехала дежурная смена поисково-спасательной службы, но к их приезду мужчину уже спасли другие рыбаки, которые оказались неподалеку на лодке.
Спасатели напоминают о коварности весеннего льда. Даже если он выглядит крепким, на самом деле легко проваливается. Выходить на него нельзя ни в коем случае, нельзя проверять прочность ногой или палкой, подходить к кромке и тем более играть или кататься на льду.
Если вы стали свидетелем, как кто-то провалился под лёд, сразу звоните 112.