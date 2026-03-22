Президентский фонд природы поддержал проекты по сохранению редких животных

Президентский фонд природы объявил о поддержке проектов, направленных на сохранение лесных экосистем и редких животных: зубра, дальневосточного леопарда и снежного барса.
В Московской области поддержку получит инициатива Приокско-Террасного заповедника «Создание туристско-просветительского кластера “В гости к зубру”». Проект предполагает обустройство экологической тропы и уличной экспозиции, призванных познакомить посетителей с историей восстановления популяции зубра. В Центральном зубровом питомнике, расположенном на территории заповедника, системная работа по спасению этого вида, некогда находившегося на грани исчезновения, ведется уже несколько десятилетий.
На Дальнем Востоке фонд поддержал проект национального парка «Земля леопарда», который фокусируется на развитии трансграничного сотрудничества. Основная цель — сохранение мировой популяции дальневосточного леопарда, одной из редчайших крупных кошек планеты. Благодаря постоянному мониторингу и защите лесных местообитаний в Приморье, где обитает этот хищник, отмечается устойчивый рост его популяции.
Еще один проект, получивший грантовую поддержку, реализуется в Саяно-Шушенском заповеднике. Инициатива «Снежный барс — хозяин Саянских гор» направлена на сохранение ирбиса на северной границе его ареала. В рамках проекта проводятся научные исследования с использованием фотоловушек, а также охранные и эколого-просветительские мероприятия.
Все три проекта объединены общим подходом, согласно которому защита леса неразрывно связана с сохранением его обитателей.