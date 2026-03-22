Президентский фонд природы поддержал проекты по сохранению редких животных

В Московской области поддержку получит инициатива Приокско-Террасного заповедника «Создание туристско-просветительского кластера “В гости к зубру”». Проект предполагает обустройство экологической тропы и уличной экспозиции, призванных познакомить посетителей с историей восстановления популяции зубра. В Центральном зубровом питомнике, расположенном на территории заповедника, системная работа по спасению этого вида, некогда находившегося на грани исчезновения, ведется уже несколько десятилетий.