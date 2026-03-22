В Калининградской области урезали лазейки для закупок у единственного поставщика

Госпредприятия лишили части оснований заключать договоры без конкурса.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области сократили перечень оснований, по которым бюджетные учреждения и госпредприятия могли закупать товары и услуги у единственного поставщика. Об этом сообщили на сайте регионального управления ФАС.

Предупреждение о необходимости изменить типовое положение о закупках антимонопольщики выдали региональному минфину в декабре прошлого года. Документ распространяется на государственные бюджетные и автономные учреждения региона, а также на областные унитарные предприятия.

После этого из 54 оснований для работы с единственным поставщиком исключили или уточнили 23 позиции. В частности, пересмотрели нормы о поверке и техобслуживании приборов учёта, приобретении программного обеспечения и отдельных процедурах, связанных с проведением форума «ШУМ».

«Принятые изменения направлены на развитие конкуренции, повышение прозрачности закупочных процедур и более эффективное использование бюджетных средств», — заявили в службе.

Минфин России намеревался пересмотреть, как оцениваются закупочные программы госкомпаний, особенно с учётом импортозамещения и контрсанкций.