В Саратовской области обновят подъезд к поселку Новосельскому

Протяженность объекта — 8,2 км.

Дорогу на подъезде к поселку Новосельскому отремонтируют в Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Протяженность этой проезжей части — 8,2 км. Она входит в состав школьного маршрута, а также обеспечивает транспортную доступность жителей пяти населенных пунктов к Ершовской районной больнице. Все работы на объекте планируется завершить до конца августа.

Напомним, ранее специалисты на всем протяжении привели в нормативное состояние трассу Ершов — Чапаевка, к которой примыкает подъезд к Новосельскому. А в этом году там предусмотрено разместить автоматический пункт весогабаритного контроля.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.