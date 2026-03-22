Нижегородские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по экономике

Воспитанники нижегородских школ достойно представили регион на финальном этапе Всероссийской олимпиады по экономике. В составе команды от Нижегородской области выступили четверо ребят из Нижнего Новгорода и Сарова. Подробности рассказали в региональном министерстве образования.
Абсолютным победителем олимпиады признан Андрей Лашкин из лицея № 3 города Саров. Еще один победитель — Тимофей Бацын из нижегородского лицея № 40. Давид Глазков из гимназии № 2 города Сарова получил звание призера. Также до финала дошел Захар Полев из нижегородского Центра одаренных детей.
— Позади — долгий путь, подготовка, волнение и вера в себя. И они доказали: Нижегородская область — это регион, где растут настоящие звёзды экономической мысли, — отметили в министерстве образования региона.
