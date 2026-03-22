На Siberian Power Show в Красноярск приедут более 5000 спортсменов

С 27 по 29 марта в «Кристалл арене» и Фанпарке «Бобровый лог» пройдёт международный фестиваль Siberian Power Show. Ожидается более 5000 участников из 20 стран и 60 регионов России.
В программе — соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу, силовому экстриму, боевым искусствам, воркауту и CrossFit. Также в эти дни в «Кристалл арене» состоится танцевальный чемпионат Siberian Dance Contest, а 28 марта в фанпарке впервые проведут забег по горнолыжному склону «БегUP».
Среди иностранных звёзд — польский стронгмен Матеуш Килишковский, чемпион прошлого года в силовом экстриме, нигерийский бодибилдер Дэвид Ндокуро, победитель SPS-2025, и южноафриканец Колтон Энгельбрехт, который планирует установить в Красноярске мировой рекорд в становой тяге. Россию представят трёхкратный чемпион фестиваля Дмитрий Скосырский, Валерий Савин, Александр Зинец и другие.
Завершится фестиваль 29 марта в 18:00 мультимедийным шоу с участием звёзд.