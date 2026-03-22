Во Владивостоке сапсерферы в десятый раз угнали льдины

В воскресенье, 22 марта, на Токаревской кошке сапсерферы в десятый раз устроили традиционное открытие сезона морских прогулок, отправившись в плавание не на досках, а на отколотых льдинах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
С пляжа у маяка стартовали тигры, мухоморы, сумоист, динозавры, герои популярных фильмов и даже Дед Мороз на олене. Суть мероприятия заключается в том, чтобы отколоть льдину, на которой бы поместились все участники.
Но в этом году добиться этого не получилось: лед оказался толстым, отколоть его было непросто: в ход шли кирки, весла, палки и даже коллективные прыжки. В итоге участники смогли отколоть несколько небольших кусков, на которых поместились не так много человек.
Мероприятие ознаменует начало сезона сапсерфинга во Владивостоке. Любители этого вида спорта верят, что таким образом прогоняют зиму.