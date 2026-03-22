Кубань вошла в топ-5 регионов России, где меньше всего покупают водку

Краснодарский край вошел в пятерку регионов России, где в феврале зафиксировали наименьший объем продаж водки. Из общего количества проданных декалитров спиртного водка заняла только 32,4%. Это обеспечило Кубани четвертое место в общем рейтинге неводочных регионов.
Самым непопулярным алкогольным напитком в феврале водка стала в Москве и Санкт-Петербурге. В столичных городах на нее пришлось около четверти от всего объема проданного спиртного. На третьем месте — Московская область, на пятом — Мурманская область.
Также предпочитают другие спиртные напитки в Севастополе, Ростовской, Калининградской, Ленинградской, Новоросибирской и Рязанской областях.
«Доля водки представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи», — пояснило РИА Новости.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодарском крае в 2025 году доля проданных алкогольных напитков оказалась на 10% меньше, чем годом ранее. Падение продаж коснулось всех видов спиртных напитков, кроме сидра, пуаре и медовухи. По информации департамента потребительской сферы Кубани, всего за год продали 360,6 млн литров спиртного.