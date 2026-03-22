Нотариус: доверенность на флешке действует с 2026 года в Беларуси

В Беларуси с января 2026 года появилось новое нотариальное действие — удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе и его электронной версии и наоборот. Об этом в интервью агентству «Минск-Новости» рассказала председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Сеножатская.
«Бумажная доверенность сканируется, прикрепляется удостоверительная надпись нотариуса, и он своей электронной цифровой подписью подписывает этот документ и выдает гражданину на флешке. В электронном виде человек также получает подлинный документ», — отметила юрист.
По ее словам, нововведение удобно, потому что электронный документ можно отправить в другой город местному нотариусу, который гораздо быстрее удостоверит сделку.
