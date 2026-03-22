Профтур для школьников организовали на Саранский завод точных приборов

Участниками профессионального тура на Саранский завод точных приборов стали 15 десятиклассников, сообщили в центре занятости населения Республики Мордовии. Событие организовали специалисты центра «Работа России» в соответствии с целями нацпроекта «Кадры».
Ребятам рассказали историю предприятия и продемонстрировали весь производственный цикл. Они побывали в разных цехах завода, увидели, как в них происходит работа, и какие применяются технологии.
«В ходе профориентационного тура школьники получают представление о специальностях, пользующихся наибольшим спросом среди работодателей региона. Чем раньше молодежь будет вовлечена в профессиональную деятельность по получаемой специальности, тем лучше будет карьерный старт при выходе на рынок труда», — отметила начальник отдела оказания услуг по профориентации и профобучению Саранска Екатерина Каргина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.