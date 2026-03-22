Новый наземный переход появился в центре Ростова

На пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского в Ростове-на-Дону сделали новый наземный переход. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
По словам ростовчан, на перекрестке есть светофор, и теперь при повороте водителям следует помнить, что в этом месте переходят дорогу пешеходы.
Напомним, подземный пешеходный переход на Большой Садовой/Кировском был закрыт на реставрацию, но потом капремонт приостановили из-за нарушений обязательств со стороны подрядчика. Об этом сообщили городские власти. Сейчас проводится санитарная уборка. До 1 июня планируют выбрать нового исполнителя, который завершит работы.
