«Ты все это носишь?» — Дубцова показала свою гардеробную, земляки в гневе

Певица Ирина Дубцова продемонстрировала подписчикам свою гардеробную комнату. В кадр попали роскошные наряды и очки, верхняя одежда, множество сумок и обуви.
Маленький сын ее избранника, бизнесмена Ивана Петренко изумился: «И ты все это носишь?».
«Вообще-то да», — засмеялась певица.
«Нет!» — возразил малыш.
«Ну, ты меня просто в пижаме дома видишь все время», — пояснила Ирина.
Реакция земляков оказалась непредсказуемой.
«Это она показывает, чтобы людей позлить?! Любви граждан к ней это точно не прибавит», — отозвалась одна из волгоградок.
«Сколько людей должны жить в нищете, чтобы этой особе было чем хвастаться?» — поддержала другая.
И только одна из комментирующих ролик восхитилась: «Красотка! Заработала сама!».
Поклонники уроженки Волгограда из других регионов страны более доброжелательны.
«Публичным людям просто необходимы варианты, которые составляются из того многообразия», — поясняют они.
И шутливо советуют только «не переплюнуть Филиппа Киркорова», а то «король российской эстрады» может и не простить.
