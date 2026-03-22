«Ты все это носишь?» — Дубцова показала свою гардеробную, земляки в гневе

Реакция волгоградцев оказалась непредсказуемой — их разозлило благополучие известной певицы и композитора.

Певица Ирина Дубцова продемонстрировала подписчикам свою гардеробную комнату. В кадр попали роскошные наряды и очки, верхняя одежда, множество сумок и обуви.

Маленький сын ее избранника, бизнесмена Ивана Петренко изумился: «И ты все это носишь?».

«Вообще-то да», — засмеялась певица.

«Нет!» — возразил малыш.

«Ну, ты меня просто в пижаме дома видишь все время», — пояснила Ирина.

Реакция земляков оказалась непредсказуемой.

«Это она показывает, чтобы людей позлить?! Любви граждан к ней это точно не прибавит», — отозвалась одна из волгоградок.

«Сколько людей должны жить в нищете, чтобы этой особе было чем хвастаться?» — поддержала другая.

И только одна из комментирующих ролик восхитилась: «Красотка! Заработала сама!».

Поклонники уроженки Волгограда из других регионов страны более доброжелательны.

«Публичным людям просто необходимы варианты, которые составляются из того многообразия», — поясняют они.

И шутливо советуют только «не переплюнуть Филиппа Киркорова», а то «король российской эстрады» может и не простить.

