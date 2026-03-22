В Белгородской области отремонтируют участок дороги Подольхи — Черновка

Участок трассы Подольхи — Гнездиловка — Черновка протяженностью 8,3 км обновят в Белгородской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.
Ремонтируемый объект начинается в селе Подольхи и ведет к социально значимым учреждениям, в том числе врачебному центру, Дому культуры, школе и детскому саду. Затем участок проходит мимо хутора Плоский и заканчивается перед въездом в село Гнездиловка.
В ходе работ специалисты обновят дорожное покрытие, укрепят обочины, приведут в порядок две остановки общественного транспорта и водопропускные трубы. Также они обустроят тротуар, смонтируют ограждение, установят знаки и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.