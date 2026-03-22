Выгодно ли брать отпуск между майскими праздниками?

Если вы напишите заявление на отпуск с понедельника по пятницу, работать вы не будете 9 дней, но оплатят только 5.
Все зависит от того, что вас интересует — длительность отпуска или сумма, которая будет выплачена в качестве отпускных, поясняют на портале «Объясняем.рф».
Отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка. Если в месяце много выходных, один рабочий день оценивается дороже одного отпускного дня. Так что за отпуск в мае денег начислят меньше.
С точки зрения оплаты самые удачные месяцы в 2026 году апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.
Если оклад составляет 50 тысяч рублей, в отпуск между праздниками, с 4 по 8 мая, зарплата и отпускные в этом месяце составят 45 374,52 рубля. При тех же пяти днях отпускных в апреле она будет выше — 47 168,78 рубля.
Рассчитать цену одного рабочего дня просто: нужно зарплату разделить на число рабочих дней в месяце. Цена дня отпуска равняется зарплате, поделенной на среднее количество дней в месяце.
«Если вы напишите заявление на отпуск с понедельника по пятницу, с учетом предшествующих и последующих выходных, работать вы не будете девять дней, но оплатят только пять. Если написать заявление с субботы до следующего воскресенья, деньги начислят за все девять дней», — говорится на портале.
Ранее самый выгодный месяц для отпусков в 2026 году назвали волгоградцам.