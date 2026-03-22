Самая низкая доля продажи водки зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге

Меньше всего водку покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Доля в общих продажах этого напитка в феврале здесь оказалась самой низкой по стране.
Так, в Москве на водку пришлось 352,3 тысячи декалитров, что составляет 24,8% всех продаж, а в Санкт-Петербурге — 194,63 тысячи декалитров (25,5%). Третье место заняла Московская область с 431,1 тысячи декалитров (32%). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
В пятерку также попали Краснодарский край и Мурманская область. Водка здесь заняла 32,4 и 32,45% от всех продаж. Далее идут Севастополь (32,5%), Ростовская область (33,5%), Калининградская область (33,7%), Ленинградская и Новосибирская области (по 34,2%), Рязанская область (34,3%).
В агентстве уточнили, что доля этого напитка представлена в соотношении с общим объемом продаж алкоголя в конкретном регионе. Пиво, сидр, медовуха и пуаре не учитывались.