Спасенная медведица Маша поселилась в Ростовской области вместе с макаками

В воскресенье, 22 марта, гималайскую медведицу Машу выпустят в большой природный вольер к японским макакам. Вольер находится в зоопарке на территории Красносулинского района Ростовской области, недалеко от трассы М-4 «Дон».

Источник: "Российская газета"

В воскресенье, 22 марта, гималайскую медведицу Машу выпустят в большой природный вольер к японским макакам. Вольер находится в зоопарке на территории Красносулинского района Ростовской области, недалеко от трассы М-4 «Дон».

Полуторагодовалого медвежонка нашли в ноябре 2025 года на школьном дворе в Ханкайском районе Приморье. Осмотр показал, что клыки животного удалены хирургически, оно долгое время жило с людьми, поэтому его выпуск в естественную среду невозможен.

Для Маши начали искать безопасное постоянное место проживания. Таким домом для нее стал тематический парк в Ростовской области. Для медведицы создали просторный вольер площадью 1200 квадратных метров с укрытиями и естественным ландшафтом. Здесь ей предстоит соседство с японскими макаками — умными приматами, способными к мирному сосуществованию благодаря многоуровневому пространству.

Выпуск станет важным этапом адаптации Маши к новой жизни. Посетители смогут наблюдать за событием и узнать историю спасения медведицы.