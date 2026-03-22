В Вологодской области высадят более 270 тысяч деревьев

«Вологодская область присоединяется к Международной акции “Сад памяти” уже седьмой год подряд. В этом сезоне планируем высадить свыше 270 тысяч деревьев на площади более 120 гектаров. Отмечу, что всего за время проведения акции в нашем регионе было посажено более 3,1 миллиона деревьев на площади около 1,2 тысячи гектаров. Традиционно мероприятия по высадке деревьев организуем как в населенных пунктах, так и на землях лесного фонда во всех без исключения муниципалитетах Вологодчины», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.