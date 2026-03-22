В Вологодской области высадят более 270 тысяч деревьев

Свыше 270 тыс. саженцев укоренят на территории Вологодской области в этом году в ходе международной акции «Сад памяти», сообщили в региональном министерстве лесного комплекса. Мероприятие направлено на поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Вологодская область присоединяется к Международной акции “Сад памяти” уже седьмой год подряд. В этом сезоне планируем высадить свыше 270 тысяч деревьев на площади более 120 гектаров. Отмечу, что всего за время проведения акции в нашем регионе было посажено более 3,1 миллиона деревьев на площади около 1,2 тысячи гектаров. Традиционно мероприятия по высадке деревьев организуем как в населенных пунктах, так и на землях лесного фонда во всех без исключения муниципалитетах Вологодчины», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Присоединиться к акции «Сад памяти» могут все желающие. Для этого необходимо зайти на официальный сайт события, выбрать на интерактивной карте ближайшую локацию в своем регионе и зарегистрироваться. Там также можно рассказать, кому посвящено дерево, чтобы получить электронный сертификат об участии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.