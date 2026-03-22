В Калининградскую область хотят привлекать более молодых туристов

Ранее эксперты сообщили, что Калининградская область стала самым популярным направлением для экскурсионного отдыха весной. По данным туроператора «Алеан», в целом спрос на поездки по стране в это время года снизился на 20%. Однако эксперты отмечают, что всё больше путешественников покупает туры незадолго до отправления.