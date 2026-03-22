В Калининградскую область хотят привлекать более молодых туристов

В 2026 году в Калининградской области планируют сфокусироваться на молодых и активных туристах. Власти будут ориентироваться на путешественников 25−35 лет. Такие данные представили в федеральном исследовании министерства экономического развития РФ и сервиса «Туту.ру».
Сейчас средний возраст туристов составляет 40−45 лет, 60% из них — женщины. В Калининградскую область на отдых приезжают в основном из Москвы (22,5%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (12%-12,5%), Свердловской, Саратовской, Ленинградской, Белгородской областей (суммарно 12%). Средний доход путешественников составляет примерно 120 тысяч рублей в месяц.
Ранее эксперты сообщили, что Калининградская область стала самым популярным направлением для экскурсионного отдыха весной. По данным туроператора «Алеан», в целом спрос на поездки по стране в это время года снизился на 20%. Однако эксперты отмечают, что всё больше путешественников покупает туры незадолго до отправления.