Виртуальный помощник по вопросам газификации заработал для омичей

Для жителей Омской области запустили федеральный чат-бот «Газ в Дом. Виртуальный помощник» в мессенджере MAX. Власти сообщили, что в новом формате можно получить ответы на основные вопросы о газификации.
Платформа объединяет сервисы для двух категорий пользователей: для тех, у кого газ уже подключен, и тех, кто только планирует подключиться к сетям. Пользоваться чат-ботом нетрудно: достаточно зайти в основное меню и выбрать интересующий раздел. Звонить куда-либо или ожидать в очереди не потребуется.
Заявки на газификацию объекта в регионе подают несколькими способами, в том числе через портал «Госуслуги», в МФЦ, в местной ресурсоснабжающей компании.