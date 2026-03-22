Перед паводком в РТ распилили всего 12 метров льда в затороопасных местах

На водных объектах республики имеется 46 затороопасных участков в 20 районах.

Источник: Аргументы и факты

Главная угроза на малых реках в период паводка — ледовые заторы. Самый дешевый и действенный способ борьбы с ними — чернение и распиловка льда. Эти работы особенно важны у мостов и на затороопасных участках.

Всего в Татарстане таких мест 46 в 20 районах. Согласно распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям, там должны были провести противопаводковые мероприятия.

Однако пока работы выполнили лишь на 6,5 процента от необходимого объема. Чернение льда провели в семи районах на 11 участках общей протяженностью чуть больше двух километров. Распиловку сделали только в одном районе на одном участке — всего 12 метров, сообщает МЧС Татарстана. Специалисты отмечают: такого объема явно недостаточно, чтобы снизить риски образования заторов.